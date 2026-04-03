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SpaceX IPO से इतिहास रचेंगे Elon Musk, बन सकते हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर, टूटेगा सऊदी अरामको का रिकॉर्ड

एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने 1.75 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर IPO के लिए आवेदन किया है। 75 अरब डॉलर जुटाने वाला यह इश्यू सऊदी अरामको का रिकॉर्ड तोड़ सकता है और मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बना सकता है।

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भारत

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Anurag Animesh

Apr 03, 2026

Elon Musk

Elon Musk(Image-ANI)

Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क(Elon Musk) एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। बुधवार को उनकी एयरोस्पेस कंपनी SpaceX ने अपने बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए आवेदन कर दिया है। यह कदम न केवल मस्क की संपत्ति को अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचाने वाला माना जा रहा है, बल्कि वैश्विक बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी साबित हो सकता है। स्पेसएक्स का यह आईपीओ 1.75 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 162 लाख करोड़ रुपये) के मूल्यांकन पर आधारित है। कंपनी इस इश्यू के जरिए 75 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यह आंकड़ा 2019 में आए Saudi Aramco के 29 अरब डॉलर के आईपीओ से दोगुने से भी अधिक है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बाजार डेब्यू माना जाता था। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के जून में शेयर बाजार में लिस्ट होने की संभावना जताई जा रही है।

इतनी है एलन मस्क की कुल संपत्ति


बुधवार तक एलन मस्क की कुल संपत्ति 824.3 अरब डॉलर आंकी गई है। स्पेसएक्स में उनकी लगभग 43 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस आईपीओ के बाद उनकी कुल नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर (1000 अरब डॉलर) के आंकड़े को पार कर सकती है। ऐसा होने पर मस्क आधुनिक इतिहास के पहले व्यक्ति बन जाएंगे, जो इस स्तर की संपत्ति हासिल करेंगे। यह आईपीओ केवल पूंजी जुटाने का जरिया नहीं होगा, बल्कि मस्क के बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को भी नई ताकत देगा। इनमें Starlink और मंगल मिशन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

तकनीकों में निवेश तेजी से बढ़ सकता है


बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पेसएक्स की यह लिस्टिंग वॉल स्ट्रीट पर एक नए दौर की शुरुआत करेगी। इसे ‘स्पेस इकोनॉमी’ के उभार के रूप में देखा जा रहा है, जहां अंतरिक्ष से जुड़े प्रोजेक्ट्स और तकनीकों में निवेश तेजी से बढ़ सकता है। इस आईपीओ के जरिए न केवल कंपनी का विस्तार होगा, बल्कि वैश्विक निवेशकों के लिए भी एक नया अवसर खुलेगा।

कुल मिलाकर 75 अरब डॉलर जुटाने वाला यह इश्यू सऊदी अरामको का रिकॉर्ड तोड़ सकता है और मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बना सकता है। एलन मस्क लगातार टेक्नोलॉजी के फील्ड में अलग-अलग नए काम करते जा रहे हैं।

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Published on:

03 Apr 2026 08:02 am

Hindi News / National News / SpaceX IPO से इतिहास रचेंगे Elon Musk, बन सकते हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर, टूटेगा सऊदी अरामको का रिकॉर्ड

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