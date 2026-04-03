SpaceX IPO से इतिहास रचेंगे Elon Musk, बन सकते हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर, टूटेगा सऊदी अरामको का रिकॉर्ड

Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क(Elon Musk) एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। बुधवार को उनकी एयरोस्पेस कंपनी SpaceX ने अपने बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए आवेदन कर दिया है। यह कदम न केवल मस्क की संपत्ति को अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचाने वाला माना जा रहा है, बल्कि वैश्विक बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी साबित हो सकता है। स्पेसएक्स का यह आईपीओ 1.75 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 162 लाख करोड़ रुपये) के मूल्यांकन पर आधारित है। कंपनी इस इश्यू के जरिए 75 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यह आंकड़ा 2019 में आए Saudi Aramco के 29 अरब डॉलर के आईपीओ से दोगुने से भी अधिक है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बाजार डेब्यू माना जाता था। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के जून में शेयर बाजार में लिस्ट होने की संभावना जताई जा रही है।