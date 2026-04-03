बदला मौसम का मिजाज: 3, 4, 5 अप्रैल को जोरदार बारिश की संभावना, IMD ने प्री-मानसून को लेकर जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि 24 घंटे के भीतर 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन हो सकता है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और पहाड़ी व बर्फीले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। उधर, हिमाचल के पांच जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अगले दो दिनों तक तेज बारिश, ओलावृष्टि और तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।