‘फूहड़ गानों पर चुप रहने वाले न सिखाएं…’ लौंडा नाच पर आपत्ति जताने वालों पर भड़कीं लालू की लाड़ली

रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव दशकों से इस लुप्त होती कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का यह प्रयास उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसी वजह से लालू जी इस लोक परंपरा के प्रदर्शनों का आयोजन करते आ रहे हैं ताकि इसे विलुप्त होने से बचाया जा सके और साथ ही इसे सामाजिक संदेश देने का एक माध्यम भी बनाया जा सके। सच तो यह है कि लालू जी सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं।