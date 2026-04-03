दारोगा ने रिश्वत लिया, जेल गया, अब सड़क पर आया! DIG बोले- ऐसे भ्रष्ट अफसर की विभाग में जगह नहीं

बिहार पुलिस की छवि धूमिल करने वाले दारोगा (SI) सदरे आलम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तिरहुत रेंज के DIG चंदन कुशवाहा ने दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट के आधार पर यह सख्त आदेश जारी किया। दारोगा को पांच साल पहले मुजफ्फरपुर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह कार्रवाई 2 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। बर्खास्तगी का आधिकारिक आदेश वैशाली के पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज दिया गया है क्योंकि सदरे आलम इस समय वैशाली जिला पुलिस बल के अंतर्गत हाजीपुर औद्योगिक पुलिस थाने में तैनात थे।