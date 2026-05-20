मुजफ्फरपुर में सड़क पर दौड़ता रहा युवक, पीछे से गोलियां बरसाते रहे बदमाश; शरीर में दागीं 5 बुलेट

जैसे ही पहली गोली चली रोहुआ चौक पर अफरा-तफरी मच गई। प्रभात अपनी जान बचाने की हताश कोशिश में सड़क पर दौड़ने लगा। हालांकि, अपराधियों ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। युवक अपनी जान बचाने के लिए आगे की ओर भागा, जबकि बाइक सवार हमलावर उसके पीछे भागे और उस पर गोलियां बरसाते रहे। अपराधियों ने तब तक ट्रिगर दबाना बंद नहीं किया, जब तक कि प्रभात को गोलियां नहीं लग गईं। इस हमले के दौरान, हमलावरों द्वारा चलाई गई पांच गोलियां प्रभात के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जा धंसीं। गंभीर रूप से घायल प्रभात सड़क के बीचों-बीच गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा।