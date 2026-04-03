अंग्रेजी में भाषण देकर फंसे तेजस्वी यादव! BJP ने गिनाईं गलतियां, कहा- अभी नवमी फेल लेवल…

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा, ' तेजस्वी जी आपकी इंग्लिश अभी नवमी फेल के लेवल से बाहर नहीं निकली है। पढ़-लिखकर भी आप गलत ही बोल रहे हैं। जब तक खुद 'Have come' वाली गलती नहीं सुधार पाते, तब तक बिहार के विकास पर बोलने का अधिकार नहीं बनता।' नीरज कुमार ने आगे कहा कि BJP बिहार को सबसे गरीब राज्य से सबसे अमीर राज्य में बदलने की दिशा में काम कर रही है, जबकि आपको विकास की बात करने से पहले अपनी व्याकरण और वाक्य-रचना को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।