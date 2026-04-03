न्याय नहीं मिला तो कैसे करूंगा बहनों की शादी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सामने रो पड़ा सेना का जवान

मंत्री के सामने अपनी पीड़ा बताते-बताते वह इतने भावुक हो गए कि मंच पर ही फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। जवान ने बताया कि उनकी चार बहनें हैं और उनके विवाह की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि सेना की नौकरी के चलते उन्हें इतनी छुट्टी नहीं मिलती कि वे बार-बार अदालत के चक्कर लगा सकें।