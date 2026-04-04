दरभंगा में बेखौफ अपराधी: 20 मिनट में 2 करोड़ के जेवर और लाखों कैश लूटे, 4 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

बिहार के दरभंगा में अपराधियों ने दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान से करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक के जेवरात और लाखों रुपये नकद लूटकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को चार हथियारबंद अपराधी ‘प्रेम ज्वेलर्स’ में घुसे और लूटपाट शुरू कर दी। करीब 20 मिनट के अंदर ही उन्होंने सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चार बैग में भर ली और मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अपराधी लगभग 2 करोड़ रुपये के जेवर और 20–25 लाख रुपये नकद लूट ले गए। बदमाशों ने दुकान में मौजूद लोगों को भी नहीं छोड़ा। उनके भी सोने की चेन और ग्राहकों के पास मौजूद पैसे भी छीन लिए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।