Video बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर हमला: फायरिंग और पथराव में 3 गंभीर रूप से जख्मी

घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार रात व्यापुर गांव में मनोज राय के यहां श्राद्ध कार्यक्रम था। इस दौरान ईंट-भट्ठा संचालक राजेंद्र सिंह के पुत्र पप्पू कुमार और उनके गोतिया सुरेंद्र सिंह के पुत्र भोलू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा पुराने जमीनी विवाद को लेकर हुआ।देखते ही देखते दोनों पक्षों के दर्जनों लोग वहां जुट गए और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान करीब पांच राउंड फायरिंग होने की भी बात सामने आ रही है। इस हिंसक झड़प में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें पप्पू राय, नीतीश और मनीष उर्फ गुड्डू शामिल हैं। घायल पप्पू राय, बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी राजेंद्र राय के बेटे हैं। दोनों पक्ष आपस में गोतिया बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।