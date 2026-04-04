बांका में भीषण सड़क हादसा: झाड़-फूंक के लिए जा रहे 3 लोगों की मौत, कार 50 फीट नीचे गिरी, 4 घायल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, बाइक से टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट नीचे सड़क किनारे जंगल में जा गिरी। कार के गिरते ही उसमें सवार लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कार में सवार सभी लोग जीवित हैं, जबकि बाइक पर सवार तीनों लोगों की मौत हो गई।