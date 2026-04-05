‘खून से बनाई आपकी पेंटिंग…’ छात्र की बात सुनते ही चौंके खान सर, बोले- ऐसा मत करिए, हम टेंशन में आ जाएंगे

जब खान सर ने छात्र से पूछा कि क्या उसने यह पेंटिंग अपने हाथों से बनाई है, तो छात्र ने बताया कि उसने इसे अपने ही खून से बनाया है। यह सुनकर मंच पर खड़े खान सर के चेहरे के हाव-भाव तुरंत बदल गए। व वे चौंक गए और छात्र को समझाते हुए कहा, 'यह सही नहीं है। तुमने बहुत गलत काम किया है, ऐसा मत करिए, वरना हम टेंशन में आ जाएंगे।' खान सर ने छात्र को प्यार से डांटते हुए कहा कि किसी शिक्षक के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए खुद को शारीरिक तकलीफ देना या अपना खून बहाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना कहने के बाद उन्होंने मंच पर ही उस छात्र को कसकर गले लगा लिया।