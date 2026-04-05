खेत में लड़की के साथ JDU नेता का वीडियो वायरल! भीड़ देख चप्पल लेकर दौड़ी युवती; प्रखंड अध्यक्ष ने दी सफाई

वीडियो के वायरल होने के बाद JDU प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पूरी घटना को एक राजनीतिक साजिश करार दिया। गामा सिंह ने कहा, 'छपरा से लौटने के बाद मैं देर रात अपने खेत में गेहूं की कटाई का जायजा लेने गया था। वहां मैंने देखा कि कुछ युवक एक युवती का पीछा कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे और साथ ही वीडियो भी बना रहे थे। वह युवती बहुत डरी हुई थी, मुझे देखते ही वह मदद के लिए मेरे पास आ गई। इंसानियत के नाते मैंने उसकी जान बचाई और उसे सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया, जहां से वह अपने रास्ते चली गई।'