बिहार के इन 4 जिलों में आएगी हरियाली! खान सर ने बनाया 2 करोड़ का मास्टरप्लान, लगाएंगे 10 लाख पेड़

खान सर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बताते हैं कि उनका मकसद उन इलाकों को फिर से हरा-भरा बनाना है, जहां अभी पेड़ों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने बताया कि शेखपुरा, शिवहर, बक्सर और सीवान में पेड़ लगाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा जंगल है और सबसे कम जंगल शेखपुरा में है। खान सर का मानना ​​है कि अगर इन जिलों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के अभियान चलाए जाएं, तो इससे वहां के पर्यावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। खान सर ने कहा कि कोशिश है की हरियाली के मामले में पिछड़ रहे जिलों को अपने दम पर आगे बढ़ा कर ठीक-ठाक कर दिया जाए।