‘जयशंकर साहब तो बस चेहरा…’ खान सर ने भारतीय डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस पर उठाए सवाल

खान सर ने यह भी स्वीकार किया कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति अत्यंत जटिल है। उन्होंने कहा कि भारत को एक ही समय में अमेरिका, रूस, चीन और अरब देशों के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए विवश होना पड़ता है। हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर, हथियारों के लिए मल्टीपोलर सपोर्ट (इजराइल, फ्रांस, अमेरिका और रूस) पर, और तेल के लिए अरब देशों पर निर्भर हैं। इन परिस्थितियों में, तटस्थता बनाए रखना एक जरूरत भी है और एक रणनीतिक अनिवार्यता भी। हालांकि, न्यूट्रल रहना किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव जैसा नहीं दिखना चाहिए।