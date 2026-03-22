‘वोट के लिए बिहारी ईगो जगाते हैं नेता, पर भाषा को…’ बिहार दिवस पर नेताओं पर फूटा खेसारी लाल यादव का गुस्सा

खेसारी लाल यादव (फोटो- Instagram @khesari_yadav)
Bihar Diwas 2026:बिहार के 114वें स्थापना दिवस के गौरवशाली मौके पर जहां एक ओर पूरा प्रदेश जश्न में डूबा है, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी मेगास्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार की राजनीति और व्यवस्था पर एक बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक लंबी पोस्ट में, खेसारी ने नेताओं और सत्ता में बैठे लोगों पर तीखा हमला बोला और बिहारी पहचान, भाषा और ब्रांडिंग से जुड़े कई अहम सवाल उठाए।
खेसारी लाल यादव ने अपनी पोस्ट में उन राजनेताओं पर सीधा निशाना साधा है जो चुनाव के समय बिहारियों के स्वाभिमान (ईगो) को जगाकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की होती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। उन्होंने लिखा, 'राजनेता लोग को बस बिहारी का ईगो जगा कर संसद और विधानसभा तक जाना है, लेकिन जब बात भाषा (भोजपुरी/मैथिली) को संवैधानिक दर्जा दिलाने की हो तो सब बहाना खोजते हैं।' खेसारी का इशारा साफ है कि नेता वोट के लिए तो बिहारी अस्मिता का कार्ड खेलते हैं, लेकिन जब भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने जैसे गंभीर मुद्दों की बात आती है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं।
बिहारियों की वैश्विक छवि पर चिंता जताते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि आज की दुनिया कॉस्मेटिक यानि दिखावे वाली हो चुकी है, जबकि हम बिहारी आज भी इस दिखावे को ढोंग समझते हैं। उन्होंने कहा, 'दुनिया के हर कोने में बिहारी फैले हुए हैं। जो कभी मजबूरी (पलायन) रही होगी, लेकिन अब उसे हमारी ताकत में बदलना चाहिए। बिहारी और बिहार को अब बस अच्छा ब्रांडिंग चाहिए।'
खेसारी लाल यादव ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। उन्होंने मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार अब मीडिया के लिए केवल मजा लेने और एक्सपेरिमेंट का केंद्र बनकर रह गया है। इससे बिहार की छवि पर असर पड़ता है और बाहर के लोगों के बीच गलत धारणा बनती है।
खेसारी ने आगे कहा कि जिस तरह की नकारात्मक छवि बिहार से बाहर एक बिहारी की बनाई गई है, ठीक वैसी ही छवि भारत से बाहर एक भारतीय की रही है। उन्होंने कहा कि अब समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। जिस तरह मुख्यधारा का मीडिया दुनिया को भारत की एक मजबूत छवि दिखा रहा है, उसी तरह अब ब्रांड बिहार को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती से पेश करने की जरूरत है।
सुपरस्टार ने सभी बिहारियों से अपील की है कि वे अपने बिहारी होने पर गर्व करें, चाहे वे बिहार के अंदर हों या बाहर। उन्होंने लिखा, 'बिहारी हैं तो प्राउड कीजिए, अंदर और बाहर दोनों से। इक्कठा रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हर नॉन-बिहारी भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं गर्व से देगा और एक बिहारी का उसकी जिंदगी में क्या योगदान है, वह दुनिया को बताएगा। फील प्राउड टू बी बिहारी।'
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