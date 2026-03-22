‘वोट के लिए बिहारी ईगो जगाते हैं नेता, पर भाषा को…’ बिहार दिवस पर नेताओं पर फूटा खेसारी लाल यादव का गुस्सा

खेसारी लाल यादव ने अपनी पोस्ट में उन राजनेताओं पर सीधा निशाना साधा है जो चुनाव के समय बिहारियों के स्वाभिमान (ईगो) को जगाकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की होती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। उन्होंने लिखा, 'राजनेता लोग को बस बिहारी का ईगो जगा कर संसद और विधानसभा तक जाना है, लेकिन जब बात भाषा (भोजपुरी/मैथिली) को संवैधानिक दर्जा दिलाने की हो तो सब बहाना खोजते हैं।' खेसारी का इशारा साफ है कि नेता वोट के लिए तो बिहारी अस्मिता का कार्ड खेलते हैं, लेकिन जब भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने जैसे गंभीर मुद्दों की बात आती है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं।