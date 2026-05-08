बिहार में सख्ती: गाड़ियों से जाति सूचक शब्द हटाने का आदेश, AI- आधारित ट्रैफिक सिस्टम से होगी निगरानी

नियम तोड़ने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत 500 रुपये तथा धारा 179 के तहत 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि यदि वे कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के इस आदेश का पालन करें।पूरे देश में वाहनों पर जाति से जुड़े शब्द या स्टिकर लगाने की प्रथा आम है, और बिहार सरकार का यह कदम सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। राज्य भर में जिला परिवहन अधिकारियों (DTOs) को इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। वहीं राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी DTOs को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।