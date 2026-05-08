Bihar Film City: बिहार में फिल्म सिटी की तैयारी तेज, भोजपुरी सिनेमा और रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

रवि किशन ने आगे कहा कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर माहौल तैयार करने, कलाकारों को प्रोत्साहित करने और मनोरंजन उद्योग को नई पहचान देने की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म सिटी के निर्माण से बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों तथा तकनीशियनों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। रवि किशन ने बताया कि बिहार सरकार हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना पर भी काम कर रही है, जिससे बाहरी फिल्म निर्माता भी बिहार की ओर आकर्षित होंगे।