नीतीश की यात्रा से पहले भोजपुर में तांडव, सरकारी ऑफिस में ताबड़तोड़ फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर समेत 7 घायल

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को भोजपुर जिले में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हालांकि, उनके आगमन से ठीक एक दिन पहले, पीरो अनुमंडल स्थित निबंधन कार्यालय (रजिस्ट्री ऑफिस) परिसर में हथियारबंद अपराधी घुस आए और दिन-दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सात लोग घायल हो गए। यह घटना ऐसे समय में हुई जब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।