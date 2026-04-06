देख लेने की धमकी और फिर कत्ल… पटना में दादा ने पोते को मारी गोली, भैंस बना विवाद की वजह

आरोप है कि सोनू ने जैसे ही भैंस खोलना शुरू किया आरोपी बिजेंद्र यादव गुस्से से आग-बबूला हो गया। उसने अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली और सोनू के सीने में सीधे गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और घायल सोनू को आनन-फानन में दनियावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) ले गए। वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे NMCH (नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल) रेफर कर दिया। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अस्पताल पहुंचने से पहले ही सोनू अपनी आखिरी सांस ले चुका था। उसकी मौत की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार मच गई।