6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

देख लेने की धमकी और फिर कत्ल… पटना में दादा ने पोते को मारी गोली, भैंस बना विवाद की वजह

पटना के धनारुआ में एक दादा ने अपने चचेरे पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। एक भैंस के विवाद में दादा ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 06, 2026

Bihar Crime

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना के धनारुआ ब्लॉक में स्थित निजामत गांव में एक दादा ने मामूली विवाद में चचेरे पोते को गोली मार दी। जिससे इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई। मृतक की पहचान भूषण यादव के 25 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के रूप में हुई है। हत्या से ठीक एक दिन पहले दादा और पोते के बीच कुछ विवाद भी हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने मृतक को देख लेने की धमकी दी थी।

भैंस बनी हत्या की वजह

जानकारी के अनुसार आरोपी बिजेंद्र यादव और मृतक सोनू के परिवार के बीच जमीन के अधिकार और वर्चस्व को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में रविवार को दादा बिजेंद्र ने अपने सगे पोते रोशन के साथ मिलकर सोनू के घर के दरवाजे पर बंधी एक भैंस को जबरदस्ती खोल लिया, उसे अपने घर ले गया और वहीं बांध दिया। जब सोनू घर लौटा और उसे इस घटना के बारे में पता चला, तो वह अपनी भैंस वापस लाने के लिए बिजेंद्र के घर गया। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और मामला हिंसा में बदल गया।

सीने में गोली मारी, अस्पताल में मौत

आरोप है कि सोनू ने जैसे ही भैंस खोलना शुरू किया आरोपी बिजेंद्र यादव गुस्से से आग-बबूला हो गया। उसने अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली और सोनू के सीने में सीधे गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और घायल सोनू को आनन-फानन में दनियावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) ले गए। वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे NMCH (नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल) रेफर कर दिया। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अस्पताल पहुंचने से पहले ही सोनू अपनी आखिरी सांस ले चुका था। उसकी मौत की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार मच गई।

पहले से चला आ रहा था विवाद

पुलिस जांच से पता चला है कि घटना से एक शाम पहले जब सोनू और बिजेंद्र शराब पी रहे थे तब उनके बीच तीखी बहस हुई थी। चश्मदीदों के अनुसार, नशे की हालत में बिजेंद्र ने सोनू को धमकी दी थी और उसे चेतावनी दी थी कि उसे जल्द ही इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि भैंस खोलने का बहाना महज एक चाल थी। बिजेंद्र पहले से ही हत्या करने की ताक में बैठा था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने वारदात को अंजाम दे दिया।

देर से पहुंची पुलिस तो भड़के ग्रामीण

घटना की सूचना मिलने के लगभग एक घंटे बाद जब धनारुआ पुलिस को निजामत गांव पहुंची, तो उन्हें ग्रामीणों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि धनारुआ पुलिस थाना गांव से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और पुलिस के समय पर न पहुंचने के कारण अपराधी बेखौफ होकर यहां वारदातों को अंजाम देते हैं। जिसके बादSDPO-2 कन्हैया सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने भीड़ को शांत कराया।

आरोपी परिवार फरार

हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दादा बिजेंद्र यादव और उसका पोता, रोशन कुमार मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही जांच के लिए FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी बुलाया गया। आरोपियों को पकड़ने के प्रयास में उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘खून से बनाई आपकी पेंटिंग…’ छात्र की बात सुनते ही चौंके खान सर, बोले- ऐसा मत करिए, हम टेंशन में आ जाएंगे
पटना
खान सर, khan sir video, khan sir patna

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

Published on:

06 Apr 2026 07:10 am

Hindi News / Bihar / Patna / देख लेने की धमकी और फिर कत्ल… पटना में दादा ने पोते को मारी गोली, भैंस बना विवाद की वजह

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 लाख केस, 16 लाख गिरफ्तारी… फिर भी शराब की होम डिलीवरी कैसे? तेजस्वी यादव ने मांगा जवाब

पटना

बिहार के स्कूल हॉस्टल में 5 साल के मासूम की मौत, आंख और पेट पर चाकू के वार

bihar news, jehanabad news
पटना

गोपालगंज में रिश्तों का खौफनाक अंत: प्रेम प्रसंग से नाराज़ पिता ने बेटी को टेबल फैन से पीट-पीटकर मार डाला

पटना

नालंदा में NIA और ATS की बड़ी रेड; 6 ठिकानों पर 100 अफसर कर रहे जांच, AK-47 कारतूस कांड से जुड़े हैं तार

NIA
पटना

पहले पेट्रोल से जलाया, फिर दिया जहर... वैशाली में महिला की हत्या; जलती चिता बुझाकर लाश ले गई पुलिस

bihar news, vaishali news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.