बिहार में पुलिस ने पुलिस को कूटा… आपस में भिड़ गई GRP और एक्साइज की टीम; रेलवे स्टेशन पर जमकर चले लात-घूंसे

Bihar News: बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराबबंदी कानून को लागू करने के काम करने वाली मद्द निषेध विभाग की एक टीम की स्टेशन की सुरक्षा में तैनात GRP (सरकारी रेलवे पुलिस) के जवानों से झड़प हो गई। दोनों पुलिस टीमों के जवानों के बीच का यह विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस झड़प में जमकर लात-घूंसे चले, जिसके चलते एक्साइज विभाग का एक सिपाही घायल हो गया। घायल सिपाही को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना तब हुई, जब एक्साइज विभाग की टीम कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी।