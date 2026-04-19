‘गजवा-ए-हिंद’ की तैयारी कर रहा था बिहार का प्लंबर, दिल्ली में धमाके की थी साजिश; स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार

सोहेल की गिरफ्तारी के बाद मनिहारी के नवाबगंज स्थित बालू टोला में सन्नाटा पसर गया है। सोहेल की मां अंगूरी खातून बताती हैं कि सोहेल अपने पिता के साथ प्लंबर का काम करता था और उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा, जो रोजी-रोटी कमाने के लिए घर से निकला था, आतंकी गतिविधियों में शामिल था। उसकी मां ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस पूछताछ के लिए सोहेल को ले गई थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। बाद में उसे दिल्ली बुलाया गया और वहीं उसकी गिरफ्तारी हुई।