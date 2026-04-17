अनंत सिंह पर था जिसकी हत्या की साजिश का आरोप, CBI ने उसे 12 साल बाद दबोचा; अमित बन गुजरात में छिपा था भोला

साल 2008 में विवेका पहलवान के भाई संजय सिंह की हत्या कर दी गई। इस अपराध का आरोप भोला सिंह पर लगा। उस वक्त कहा जाता था कि भोला सिंह ने यह हत्या अनंत सिंह के कहने पर या उनके वर्चस्व को बचाने के लिए की थी। उस दौर में दोनों की जोड़ी को तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। हालांकि, 2 करोड़ रुपये के एक वित्तीय लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद उनकी दोस्ती में दरार आ गई। साल 2010 में,इसी वित्तीय विवाद ने उनके बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे पाटना नामुमकिन था। भोला सिंह को लगा कि उसकी वफादारी का उसे उचित इनाम नहीं मिला, जबकि अनंत सिंह को लगा कि उसका अपना ही शागिर्द अब उसे चुनौती देने के लिए खड़ा हो रहा है।