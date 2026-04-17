17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

सम्राट सरकार के आते ही पुलिस का एक्शन, कई जिलों के जेलों में एक साथ छापेमारी, मचा हड़कंप

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालते ही बिहार का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया। शुक्रवार की सुबह राज्य के विभिन्न जिलों की जेलों में एक साथ छापेमारी की गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 17, 2026

bihar police raid, bihar jail

भागलपुर जेल में छापेमारी करने पहुंची पुलिस (फोटो-X@DMBhalapur)

Bihar Police Raid:बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जेलों के भीतर से चलने वाले क्राइम सिंडिकेट पर प्रहार शुरू हो गया है। गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के बिहार के जमुई, भागलपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, छपरा और सीवान सहित कई अन्य जिलों की जेलों में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से सघन छापेमारी की। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मानी जा रही है।

सीतामढ़ी में मिले संदिग्ध दस्तावेज

सीतामढ़ी मंडल कारा में हुई छापेमारी सबसे अधिक चर्चा में रही। यहां डीएम रिची पांडेय और एसपी अमित रंजन ने खुद मोर्चा संभाला। तलाशी के दौरान जेल के विभिन्न वार्डों से कुछ संदिग्ध कागजात बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जेल में बंद कुख्यात अपराधियों को चिह्नित कर उन्हें जल्द ही उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनका नेटवर्क ध्वस्त किया जा सके।

मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में तलाशी अभियान

मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जिला अधिकारी सुब्रत सेन और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 200 से अधिक पुलिस जवानों ने हर बैरक की तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई से कैदियों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, मोतिहारी सेंट्रल जेल में डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात ने गहन जांच की। हालांकि इन दोनों जगहों से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों ने जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने और सुरक्षा में कोताही बरतने पर जेलर को कड़ी फटकार लगाई।

सीवान और छपरा में सघन जांच

छपरा में डीएम और एसपी ने कई घंटों तक जेल के भीतर समय बिताया और कैदियों के साथ-साथ जेल कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी। सीवान में छापेमारी के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी कैदी मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग न कर सके। छपरा में भी देर रात औचक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

गोपालगंज जेल में रेड

गोपालगंज के चनावे मंडल कारा में भी एसडीएम अनिल कुमार के नेतृत्व में बैरकों और कैदियों के सामान की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने साफ किया कि यह रेड जेल के भीतर अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए की गई थी। हालांकि, इस रेड के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन छापेमारी की वजह से जेल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल था।

भागलपुर में भी छापेमारी

भागलपुर स्थित शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा सह महिला मंडल कारा में भी आज सुबह छापेमारी की गई। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. नवल किशोर चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में कई अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने जेल परिसर के भीतर मौजूद हर एक कोठरी और बैरक की गहन तलाशी ली। इस छापेमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।

बेतिया और औरंगाबाद में भी एक्शन

प्रशासन ने अपराधियों को संभलने का मौका न देते हुए अलग-अलग समय पर वार किया। बेतिया में जहां आधी रात के बाद रेड हुई, वहीं औरंगाबाद में सुबह 5 बजे जब अधिकांश बंदी सो रहे थे, तब भारी पुलिस बल ने जेल परिसर को घेर लिया।

ये भी पढ़ें

‘मम्मी-पापा मैं कुछ नहीं कर पाई…’ NIT कुरुक्षेत्र में बिहार की छात्रा ने किया सुसाइड, आधी रात छात्रों का हंगामा
पटना
NIT कुरुक्षेत्र, suicide news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

17 Apr 2026 09:28 am

Published on:

17 Apr 2026 09:27 am

Hindi News / Bihar / Patna / सम्राट सरकार के आते ही पुलिस का एक्शन, कई जिलों के जेलों में एक साथ छापेमारी, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्यार के जूनून में नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम, 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर किया हंगामा

राष्ट्रीय

बिहार कैबिनेट विस्तार: नए चेहरे या पुराना फॉर्मूला? जानिए क्या है सम्राट सरकार की तैयारी

Samrat Choudhary
पटना

नई सरकार बनते ही एक्शन में BPSC; 46,882 पदों पर होगी भर्ती, बदले गए फॉर्म भरने के नियम

BPSC TRE 4.0
पटना

बिहार में BJP की सत्ता एंट्री: गठबंधन, स्वीकार्यता और जातीय संतुलन की परीक्षा

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पूर्व सीएम नीतीश कुमार
पटना

NIT कुरुक्षेत्र में बिहार की बेटी ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- मम्मी-पापा मैंने आपके पैसे बर्बाद किए

NIT कुरुक्षेत्र, suicide news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.