सम्राट सरकार के आते ही पुलिस का एक्शन, कई जिलों के जेलों में एक साथ छापेमारी, मचा हड़कंप

मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जिला अधिकारी सुब्रत सेन और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 200 से अधिक पुलिस जवानों ने हर बैरक की तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई से कैदियों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, मोतिहारी सेंट्रल जेल में डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात ने गहन जांच की। हालांकि इन दोनों जगहों से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों ने जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने और सुरक्षा में कोताही बरतने पर जेलर को कड़ी फटकार लगाई।