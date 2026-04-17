‘मम्मी-पापा मैं कुछ नहीं कर पाई…’ NIT कुरुक्षेत्र में बिहार की छात्रा ने किया सुसाइड, आधी रात छात्रों का हंगामा

जानकारी के अनुसार, दीक्षा गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे अपनी लैब क्लास खत्म कर सहेली के साथ हॉस्टल लौटी थी। सहेली खाना खाने के लिए मेस में चली गई, लेकिन दीक्षा बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दोपहर करीब 3 बजे जब सहेली ने उसे फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वह कमरे पर पहुंची। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने झांककर अंदर देखने का प्रयास किया। अंदर का दृश्य खौफनाक था, दीक्षा का शव पंखे से झूल रहा था।