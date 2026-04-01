रूम के बाहर लगा था ताला, अंदर बेड पर थी छात्रा की लाश; शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने ही किया कत्ल

छात्रा की फाइल फोटो और घटना की जानकारी देते सिटी एसपी
Bihar Crime News:पटना के बिहटा थाना अंतर्गत राघोपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। औरंगाबाद की रहने वाली 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा अनुपमा कुमारी की उसके ही कॉलेज के साथी और प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे के बाहर ताला लगाकर फरार हो गया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रेमी आर्थव श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है।
अनुपमा बिहटा के एक निजी संस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रही थी और राघोपुर में किराए के मकान में अकेले रहती थी। 13 अप्रैल की रात जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई और बाहर से ताला लटका मिला, तो संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब कमरा खोला तो अंदर बेड पर अनुपमा की लाश पड़ी थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर एसडीपीओ दानपुर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया गया था क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था। घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड और एफएसएल (FSL) की टीम को बुलाया गया। पुलिस ने जब छात्रा के कॉल डिटेल्स और कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो शक की सुई उसके सहपाठी आर्थव श्रीवास्तव उर्फ राज पर जा टिकी।
पुलिस पूछताछ में आरोपी आर्थव ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अनुपमा और आर्थव पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग में थे। कोर्स का आखिरी साल होने के कारण अनुपमा लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे आर्थव परेशान था। हत्या से दो दिन पहले कॉलेज में हुए एक इवेंट के दौरान फोटो खींचने को लेकर भी दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी।
12 अप्रैल को आरोपी लैपटॉप देने के बहाने अनुपमा के कमरे पर पहुंचा। वहां फिर से शादी की बात छिड़ी और विवाद बढ़ गया। आवेश में आकर आर्थव ने पहले अनुपमा के साथ मारपीट की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने कमरे को बाहर से ताला लगा दिया ताकि किसी को शक न हो और वह आसानी से भाग सके।
पटना पश्चिम के सिटी SP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अनुपमा और बक्सर के रहने वाले अर्थव श्रीवास्तव के बीच पहले से ही प्रेम-प्रसंग था और वे दोनों अक्सर फोन पर बातचीत करते थे। निजी मामलों को लेकर उनके बीच विवाद और हाथापाई हुई थी और इसी घटना के चलते आरोपी ने अनुपमा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ था या नहीं।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग