रूम के बाहर लगा था ताला, अंदर बेड पर थी छात्रा की लाश; शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने ही किया कत्ल

पटना पश्चिम के सिटी SP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अनुपमा और बक्सर के रहने वाले अर्थव श्रीवास्तव के बीच पहले से ही प्रेम-प्रसंग था और वे दोनों अक्सर फोन पर बातचीत करते थे। निजी मामलों को लेकर उनके बीच विवाद और हाथापाई हुई थी और इसी घटना के चलते आरोपी ने अनुपमा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ था या नहीं।