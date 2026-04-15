बिहार पुलिस SHO पर EOU की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा

छापेमारी में कई महंगी और संदिग्ध संपत्तियां सामने आई हैं। पटना के रामकृष्ण नगर में उनका 2200 वर्ग फीट में फैला चार मंजिला आलीशान मकान मिला है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा छपरा में 30 लाख रुपये का मकान और पैतृक गांव में 50 लाख रुपये का निर्माणाधीन घर भी जांच के दायरे में है। सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग रोड पर 6 कट्ठा जमीन पर भी भारी निवेश की जानकारी सामने आई है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में नकद भुगतान किए जाने का आरोप है।