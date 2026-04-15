शपथ पढ़ने में ये हाल, कैसे चलेगा बिहार? सम्राट चौधरी का वीडियो शेयर कर राजद-कांग्रेस ने बोल हमला

राजद ने सम्राट चौधरी का शपथ लेते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। राजद ने आरोप लगाया कि नए मुख्यमंत्री 'अक्षुण्ण', 'सम्यक' और 'संसूचित' जैसे गरिमामय शब्दों को ठीक से नहीं पढ़ सके। राजद ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, 'बिहार के नए मुख्यमंत्री जी शपथ भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाए। दूसरों के परिवारवाद, अपराध और शिक्षा को लेकर मनगढ़ंत आरोप लगाने वालों को आज सब कुछ एक ही पैकेज और एक ही व्यक्ति में मिल गया है। दूसरों का उपहास उड़ाने वाले उन तथाकथित संभ्रांत लोगों के मुंह पर वक्त ने क्या तमाचा जड़ा है।'