मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में सम्राट चौधरी, शपथ के तुरंत बाद पहुंचे सचिवालय; अफसरों को पहली बैठक में ही दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम सम्राट चौधरी
बिहार के राजनीतिक इतिहास में आज एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के किसी नेता ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। बुधवार को सुबह 11:00 बजे लोक भवन में सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सीधे मुख्य सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से अपने कर्तव्यों का कार्यभार संभाला।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में प्रवेश करते ही सम्राट चौधरी ने सबसे पहले महत्वपूर्ण फाइलों की समीक्षा की और प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने वाले आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उनकी मौजूदगी में मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों की पहली औपचारिक बैठक हुई। सचिवालय से सामने आई तस्वीरों में सम्राट चौधरी को फाइलों की बारीकी से जांच करते और अधिकारियों को निर्देश देते हुए देखा गया।
अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की कार्यशैली अब से एक्शन-ओरिएंटेड (कार्य-उन्मुख) और परिणाम-आधारित होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता की शिकायतों का निवारण तय समयसीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ तुरंत होना चाहिए।
सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित अटकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट तुरंत सौंपे। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सरकारी सेवाओं को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए तकनीकी सुधारों को लागू करने को प्राथमिकता दी।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि उनकी सरकार की सर्वोपरि प्राथमिकताएं राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए, नई विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने में तेजी लाएं।
शपथ ग्रहण समारोह बुधवार सुबह 10:50 बजे लोक भवन स्थित राजेंद्र मंडप में हुआ, जहां बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में और जदयू के विजय कुमार चौधरी तथा बिजेंद्र प्रसाद यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जदयू के ये दोनों नेता नई सरकार में उपमुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और NDA के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
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