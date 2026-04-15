मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में सम्राट चौधरी, शपथ के तुरंत बाद पहुंचे सचिवालय; अफसरों को पहली बैठक में ही दिए सख्त निर्देश

शपथ ग्रहण समारोह बुधवार सुबह 10:50 बजे लोक भवन स्थित राजेंद्र मंडप में हुआ, जहां बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में और जदयू के विजय कुमार चौधरी तथा बिजेंद्र प्रसाद यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जदयू के ये दोनों नेता नई सरकार में उपमुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और NDA के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।