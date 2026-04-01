करोड़ों की जमीन से लेकर हथियारों तक, नीतीश कुमार से कितने ज्यादा अमीर हैं सम्राट चौधरी?

बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब राज्य की कमान भाजपा के सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वो कल सीएम पद की शपथ लेंगे। इसी बीच अब बिहार के पूर्व सीएम और होने वाले सीएम की संपत्ति भी चर्चा का विषय बन गई है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों के अनुसार बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब 7 गुना ज्यादा अमीर हैं।