राजद से शुरू किया पॉलिटिकल करियर, अब बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी

Bihar New CM:बिहार की सियासत में दशकों तक छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब बिहार की कमान सीधे अपने हाथ में ली है। बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बनेगा और ये होंगे सम्राट चौधरी। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में इसकी औपचारिक घोषणा होगी। सम्राट ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। आज वही बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास रचने जा रहा है।