सिंगरौली बैंक डकैती: चलती ट्रेन से 20 लाख कैश और 10 करोड़ का सोना लुटेरा गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को मध्यप्रदेश के सिंगरौली में कमलेश ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर बैंक डकैती को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 20 लाख रुपये नकद और एक करोड़ रुपये के आभूषण लूटे गए थे। कमलेश का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और उस पर पहले भी लूट व डकैती के मामले दर्ज रहे हैं। पुलिस अब इन मामलों की भी जांच कर रही है।