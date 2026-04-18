NEET Student Death Case : मुख्य आरोपी को जमानत, प्रशांत किशोर ने आंदोलन की चेतावनी दी

NEET छात्रा मौत मामले में छात्रावास के मकान मालिक को जमानत मिलने पर प्रशांत किशोर ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की कथित संलिप्तता के कारण इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, यही वजह है कि पटना पुलिस, SIT और CBI के बीच जांच को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उनके अनुसार, अलग-अलग समितियां बनाकर समय बर्बाद किया जा रहा है और मामले में प्रभावशाली ‘सफेदपोश’ लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला, तो जनसुराज इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई लड़ेगा।