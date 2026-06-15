चंद्रेसल मठ के महंत हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुजारी ने ही आरोपियों को करवाई थी रैकी, गेट भी बंद करवाया ताकि शक न हो

आरोपियों ने मुख्य हमलावरों को सलाह दी थी कि हत्या के बाद मठ की तिजोरी में तोड़फोड़ कर नकदी निकाल ली जाए और बाहर खड़े वाहन में आग लगा दी जाए, ताकि पुलिस का ध्यान दूसरी दिशा में चला जाए। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि नंदनवन के कमरे की कुंडी बाहर से बंद करना भी पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा था ताकि घटना के बाद उस पर किसी प्रकार का संदेह न हो।