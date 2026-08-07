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Kota Mandi Bhav : गेहूं में तेजी, धनिया व सोयाबीन में मंदी

15 हजार कट्टों की रही आवक, लहसुन 5,000 से 19,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका, लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही तथा इसके भाव 5,000 से 19,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Aug 07, 2026

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फाइल फोटो

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी, जबकि सोयाबीन में 75 रुपये और धनिया में 150 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही तथा इसके भाव 5,000 से 19,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं, किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल2,500 – 2,620
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,600 – 2,650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,650 – 2,775
धान सुगंधा2,800 – 3,601
धान (1509) नया3,400 – 3,750
धान (1847)3,200 – 4,201
धान (1718-1885)3,800 – 4,600
धान दागी1,500 – 3,300
सोयाबीन5,500 – 6,800
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6,800 – 6,975
सरसों7,200 – 8,201
अलसी8,000 – 8,850
ज्वार शंकर1,700 – 2,300
ज्वार सफेद2,800 – 6,000
बाजरा1,800 – 2,250
मक्का लाल2,000 – 2,300
मक्का सफेद2,000 – 2,300
जौ2,300 – 2,650
तिल्ली7,000 – 10,500
मैथी नई5,800 – 6,600
धनिया बादामी13,000 – 13,800
धनिया ईगल13,800 – 14,000
धनिया रंगदार14,500 – 16,000
मूंग5,500 – 7,100
उड़द4,500 – 7,200
चना देशी5,500 – 6,000
चना मौसमी नया5,300 – 5,850
चना पेप्सी5,300 – 6,001
चना डंकी (पुराना)4,000 – 4,600
चना काबुली5,500 – 7,000

खाद्य तेल एवं किराना बाजार

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (₹)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,620
चंबल2,570
सदाबहार2,460
लोकल रिफाइंड2,330
दीप ज्योति2,480
सरसों स्वास्तिक2,920
अलसी2,640

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3,270
कोटा स्वास्तिक2,875
सोना सिक्का3,080
कटारिया गोल्ड2,895

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2,165
अशोका2,165

चीनी: 5,130 से 5,150 रुपये प्रति क्विंटल।

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

चावल एवं दाल

जिंसभाव (₹/क्विंटल)
बासमती चावल9,500 – 10,500
मूंग दाल8,500 – 9,000
मोगर9,500 – 10,000
चना दाल7,400 – 7,600
तुअर दाल9,700 – 13,000

कोटा सर्राफा: चांदी स्थिर, सोने में 1,500 रुपये की तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव 2,25,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहे। वहीं, जेवराती सोने में 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। इसके बाद जेवराती सोना 1,45,500 रुपये तथा शुद्ध सोना 1,46,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड कैरेट भाव (प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)1,45,700
22 कैरेट1,34,907
20 कैरेट1,26,696
18 कैरेट1,16,560
14 कैरेट1,02,606

(स्रोत: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)

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Updated on:

07 Aug 2026 12:32 am

Published on:

07 Aug 2026 12:31 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं में तेजी, धनिया व सोयाबीन में मंदी

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