Kota Mandi Bhav : गेहूं में तेजी, धनिया व सोयाबीन में मंदी

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कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी, जबकि सोयाबीन में 75 रुपये और धनिया में 150 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही तथा इसके भाव 5,000 से 19,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं, किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया मिल
|2,500 – 2,620
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,600 – 2,650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,650 – 2,775
|धान सुगंधा
|2,800 – 3,601
|धान (1509) नया
|3,400 – 3,750
|धान (1847)
|3,200 – 4,201
|धान (1718-1885)
|3,800 – 4,600
|धान दागी
|1,500 – 3,300
|सोयाबीन
|5,500 – 6,800
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6,800 – 6,975
|सरसों
|7,200 – 8,201
|अलसी
|8,000 – 8,850
|ज्वार शंकर
|1,700 – 2,300
|ज्वार सफेद
|2,800 – 6,000
|बाजरा
|1,800 – 2,250
|मक्का लाल
|2,000 – 2,300
|मक्का सफेद
|2,000 – 2,300
|जौ
|2,300 – 2,650
|तिल्ली
|7,000 – 10,500
|मैथी नई
|5,800 – 6,600
|धनिया बादामी
|13,000 – 13,800
|धनिया ईगल
|13,800 – 14,000
|धनिया रंगदार
|14,500 – 16,000
|मूंग
|5,500 – 7,100
|उड़द
|4,500 – 7,200
|चना देशी
|5,500 – 6,000
|चना मौसमी नया
|5,300 – 5,850
|चना पेप्सी
|5,300 – 6,001
|चना डंकी (पुराना)
|4,000 – 4,600
|चना काबुली
|5,500 – 7,000
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,620
|चंबल
|2,570
|सदाबहार
|2,460
|लोकल रिफाइंड
|2,330
|दीप ज्योति
|2,480
|सरसों स्वास्तिक
|2,920
|अलसी
|2,640
|ब्रांड
|भाव (₹)
|ट्रक
|3,270
|कोटा स्वास्तिक
|2,875
|सोना सिक्का
|3,080
|कटारिया गोल्ड
|2,895
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2,165
|अशोका
|2,165
चीनी: 5,130 से 5,150 रुपये प्रति क्विंटल।
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
|जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|बासमती चावल
|9,500 – 10,500
|मूंग दाल
|8,500 – 9,000
|मोगर
|9,500 – 10,000
|चना दाल
|7,400 – 7,600
|तुअर दाल
|9,700 – 13,000
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव 2,25,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहे। वहीं, जेवराती सोने में 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। इसके बाद जेवराती सोना 1,45,500 रुपये तथा शुद्ध सोना 1,46,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
|कैरेट
|भाव (₹)
|24 कैरेट (99.5)
|1,45,700
|22 कैरेट
|1,34,907
|20 कैरेट
|1,26,696
|18 कैरेट
|1,16,560
|14 कैरेट
|1,02,606
(स्रोत: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन)
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