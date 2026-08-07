Kota Mandi Bhav : गेहूं में तेजी, धनिया व सोयाबीन में मंदी

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी, जबकि सोयाबीन में 75 रुपये और धनिया में 150 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 7 हजार कट्टे रही तथा इसके भाव 5,000 से 19,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं, किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।