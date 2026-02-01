शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड: छात्रा को गोद में उठाकर भागा युवक! देखिए वीडियो 6 जनवरी को क्या-क्या हुआ….

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 3 बजकर 57 मिनट 48 सेकेंड पर एक पुरुष हॉस्टल में छात्रा के केबिन के पास आता है। वह दरवाजे के पास जाकर अंदर झांकता है, बोलता है कि सोई हुई है। इस बीच छात्रा के केबिन के बाहर खड़ी लड़कियां लगातार दरवाजा खोलने के लिए आवाज देती रहती हैं। 3 बजकर 58 मिनट 55 सेकेंड पर एक लड़की टेबल पर चढ़ती है फिर दरवाजा खोला जाता है। इसके बाद सभी केबिन में घुसते हैं। केबिन से रोने की आवाज पर आस पास खड़ी लड़कियां हाथ में पानी और कंबंल लाने के लिए दौड़ती है। इसके बाद एक युवक लड़की को गोद में लेकर वहां से भागता है।