‘कांग्रेस पार्टी का पाखंड है ये’, महिला आरक्षण बिल गिरने पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

इस बीच बिहार में राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। पटना में बीजेपी के राज्य मुख्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में 20 अप्रैल को होने वाले ‘आक्रोश मार्च’ की तैयारियों पर चर्चा की गई। यह मार्च लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के रुख के विरोध में निकाला जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस प्रदर्शन का मकसद आम लोगों का समर्थन जुटाना और यह दिखाना है कि विपक्ष के फैसले से जनता नाराज है।