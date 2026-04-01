ममता बनर्जी पर हिमंत बिस्वा सरमा का तीखा हमला, बोले-बंगाल में BJP सत्ता में आई तो TMC की राजनीति खत्म

Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में केवल पांच दिन शेष हैं। ऐसे में राज्य में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को कूच बिहार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य में सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी।