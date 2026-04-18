18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘भाजपा के नापाक इरादों को विपक्ष ने हरा दिया…’, चुनावी सभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा इस बिल के जरिए भारत का चुनावी नक्शा बदलना चाहती थी….

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Apr 18, 2026

RAHUL GANDHI

फोटो में राहुल गांधी (सोर्स: ANI)

Tamil Nadu Election 2026: 23 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए, भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने सीधे कहा कि यह बिल असल में महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं, बल्कि डिलिमिटेशन के जरिए देश का चुनावी संतुलन बदलने की कोशिश थी। उनके मुताबिक, इससे दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और नॉर्थ ईस्ट की राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती थी। राहुल गांधी ने विपक्ष की एकजुटता को इस लड़ाई में निर्णायक बताते हुए कहा कि मिलकर इस नापाक इरादे को रोक दिया गया।

संसद में कल पास नहीं हो सका महिला आरक्षण बिल

बता दें बीते कल शुक्रवार को संसद में महिला आरक्षण बिल पर जोरदार वोटिंग हुई। कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनमें 298 ने बिल के समर्थन में और 230 ने विरोध में वोट दिया। पहली नजर में लगा कि बिल आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि समर्थन में ज्यादा वोट थे। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था।

संविधान के नियमों के मुताबिक, ऐसे बिल को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी कम से कम 352 वोट जरूरी होते हैं। यहां ही पूरा खेल पलट गया… समर्थन के बावजूद यह आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि ये बिल पास नहीं हो सका और गिर गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संसद की कार्यवाही भी एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया।

इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है - इसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं। यह बिल OBC विरोधी है, यह बिल SC-ST विरोधी है, यह बिल Anti National है - दक्षिण, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ है। हम भारत जोड़ने वाले न किसी का हक़ छिनने देंगे, न देश को बंटने देंगे।

वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा- “संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है।”

“महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं… अपील करता हूं… कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें।”

“मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा… कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें।”

ये भी पढ़ें

‘कोई दंगा-कर्फ्यू नहीं होगा, माफिया-मौलाना सड़कों पर’, बंगाल चुनाव से पहले गरजे CM योगी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Updated on:

18 Apr 2026 06:37 pm

Published on:

18 Apr 2026 06:12 pm

Hindi News / National News / ‘भाजपा के नापाक इरादों को विपक्ष ने हरा दिया…’, चुनावी सभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर बोले राहुल गांधी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ममता बनर्जी पर हिमंत बिस्वा सरमा का तीखा हमला, बोले-बंगाल में BJP सत्ता में आई तो TMC की राजनीति खत्म

Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

‘मोदी जी को प्लीज करना बंद करो’, प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर फिर बोला हमला, महिला आरक्षण बिल को लेकर कही ये बात

Prakash Raj Slams Pawan Kalyan
मनोरंजन

कश्मीर में 26 बेगुनाहों की मौत का 'कभी न भरने वाला घाव', तस्लीमा का छलका दर्द

Pahalgam terror attack anniversary
राष्ट्रीय

‘घर की EMI भरकर पत्नी को भूखा नहीं रख सकते’, गुजरा भत्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति को लगाई फटकार

Love Marriage Witness Murder Case Court Verdict
राष्ट्रीय

‘विपक्ष को इसकी कीमत चुकानी होगी’, महिला आरक्षण बिल गिरने पर पीएम मोदी का फूटा गुस्सा, दे दी चेतावनी

Narendra Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.