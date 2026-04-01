16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कोई दंगा-कर्फ्यू नहीं होगा, माफिया-मौलाना सड़कों पर’, बंगाल चुनाव से पहले गरजे CM योगी

Yogi Adityanath: बंगाल इलेक्शन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि भाजपा सरकार बनती है तो यहां गोहत्या बंद हो जाएगा…कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Apr 16, 2026

फोटो में सीएम योगी (सोर्स: ANI)

BJP Rally Asansol Yogi Adityanath: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अडियनाथ ने आसनसोल में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए सत्ताधारी टीएमसी (TMC) पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी, दंगे और कर्फ्यू खत्म होंगे और गोहत्या पर भी रोक लगेगी।

योगी आदित्यनाथ ने TMC सरकार पर माफिया राज चलाने का आरोप लगाया और कहा कि डबल इंजन सरकार आने से विकास तेज होगा और अपराध पर लगाम लगेगी। बाराबनी सीट से BJP उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में आयोजित इस रैली में उन्होंने जनता से बदलाव की अपील की।

बता दें रैली में भारी भीड़ देखी गई, उत्साही समर्थक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए छतों, गाड़ियों और पेड़ों पर चढ़ गए।

सीएम योगी ने TMC पर साधा निशाना

सत्ताधारी TMC पर निशाना साधते हुए, आदित्यनाथ ने वोटरों से न डरने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC कार्यकर्ताओं ने BJP के झंडे हटाकर और समर्थकों पर दबाव डालकर कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BJP सरकार बंगाल की समस्याओं को डबल स्पीड से हल करेगी। उन्होंने TMC पर आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में राज्य में डर, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ी है।

उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में रेत, कोयला और जमीन माफिया सक्रिय हैं और विकास के लिए भेजे गए पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यूपी से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वहां अब शांति है, विकास हो रहा है और माफिया पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

BJP गोहत्या की इजाजत नहीं देगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि BJP की सरकार बनने पर गोहत्या की अनुमति नहीं दी जाएगी और हिंदुओं की एकता मजबूत की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में न दंगे होंगे और न ही कर्फ्यू, बल्कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह मजबूत रहेगी।

उन्होंने कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों और TMC पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने बंगाल में पहचान का संकट पैदा किया है और राज्य को अपराध व भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया है।

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा और खेती में गिरावट आई है। उन्होंने बंगाल की पुरानी विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य हमेशा देश को दिशा देता रहा है। अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बंगाल को अराजकता से मुक्त करें और उसकी पुरानी पहचान वापस लाएं, साथ ही BJP के वादों के अनुसार सुरक्षा, विकास और खुशहाली लाने का भरोसा दिलाया।

ये भी पढ़ें

अंडमान सागर में बड़ा हादसा: म्यांमार जा रहा जहाज पलटा, 250 से ज्यादा लोग लापता
विदेश
Rohingya Refugees Missing People

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

TMC

Published on:

16 Apr 2026 07:48 pm

Hindi News / National News / ‘कोई दंगा-कर्फ्यू नहीं होगा, माफिया-मौलाना सड़कों पर’, बंगाल चुनाव से पहले गरजे CM योगी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल चुनाव से पहले SIR पर कोर्ट का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी हो गई ‘खुश’, बोलीं, ‘मुझे कोर्ट पर गर्व’

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

केरलम में चुनाव नतीजे से पहले ही कांग्रेस में CM पद के लिए लड़ाई शुरू! विवाद के बाद बड़े नेता को देनी पड़ी सफाई

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

Women Reservation: टिकट दीजिए, आरक्षण नहीं; स्वीडन में 46 तो भारत में महज 15% महिला सांसद

Women Reservation Bill
राष्ट्रीय

संसद में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा- ‘महिलाओं को अधूरा सच बता रहे हैं प्रधानमंत्री’

Priyanka Gandhi Speech in Parliament Today
राष्ट्रीय

चाय का कप टूट जाने पर तीन साल के मासूम की कर दी थी हत्या, मां को बना लिया था बंधक, अब कोर्ट ने कर दिया न्याय

Nitin Pathare Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.