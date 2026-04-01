‘कोई दंगा-कर्फ्यू नहीं होगा, माफिया-मौलाना सड़कों पर’, बंगाल चुनाव से पहले गरजे CM योगी

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा और खेती में गिरावट आई है। उन्होंने बंगाल की पुरानी विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य हमेशा देश को दिशा देता रहा है। अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बंगाल को अराजकता से मुक्त करें और उसकी पुरानी पहचान वापस लाएं, साथ ही BJP के वादों के अनुसार सुरक्षा, विकास और खुशहाली लाने का भरोसा दिलाया।