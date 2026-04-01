16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अंडमान सागर में बड़ा हादसा: म्यांमार जा रहा जहाज पलटा, 250 से ज्यादा लोग लापता

Rohingya Refugees Missing People: म्यांमार जा रहा एक जहाज अचानक अंडमान सागर में पलट गया, जिसमें रोहिंग्या रिफ्यूजी और बांग्लादेशी नागरिक सवार थे। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि… नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Apr 16, 2026

Rohingya Refugees Missing People

म्यांमार जा रही नाव हादसे का शिकार, 250 से ज्यादा लोग लापता (इमेज सोर्स: एक्स यूजर War Monito)

Bangladesh Migrants Missing Case: अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण सभी की नजरें इन दिनों समुद्री मार्ग खासकर होर्मुज स्ट्रेट की तरफ टिकी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अंडमान सागर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, म्यांमार जा रही शरणार्थियों से भरी एक जहाज अचानक पलट गया। इस नाव में रोहिंग्या रिफ्यूजी और बांग्लादेशी नागरिक सवार थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में 250 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है।

बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने दी जानकारी

बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के मुताबिक, 9 अप्रैल को समुद्र में बहते हुए नौ लोगों को बचाया गया। इनमें तीन रोहिंग्या और छह बांग्लादेशी नागरिक थे। इन्हें बांग्लादेश के जहाज MT मेघना प्राइड ने सुरक्षित निकाला।

अधिकारियों ने बताया कि बचाए गए लोगों में आठ पुरुष और एक महिला शामिल थे। बाद में इन्हें टेकनाफ लाकर पुलिस को सौंप दिया गया। यह रेस्क्यू जहाज के क्रू ने खुद किया, क्योंकि हादसा बांग्लादेश के समुद्री इलाके के बाहर हुआ था।

कैसे पलटी जहाज? जानिए कारण

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जहाज में ज्यादा भीड़ और खराब मौसम इस हादसे की वजह हो सकते हैं। वहीं, UNHCR और IOM ने बताया कि यह ट्रॉलर कॉक्स बाजार के टेकनाफ से बड़ी संख्या में लोगों को लेकर मलेशिया जा रहा था।

एजेंसियों का कहना है कि नाव में ज्यादा भीड़ थी और समुद्र में तेज हवाएं व खराब मौसम था। इसी वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह डूब गई। अभी तक यह साफ नहीं है कि हादसा ठीक कब हुआ और खोज-बचाव अभियान को लेकर भी कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने बताया कि कई लोग विदेश में नौकरी और बेहतर जिंदगी के झूठे वादों में फंसकर ऐसे खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है।

बता दें दुनिया भर से मदद की मांग भी तेज हो गई है। UNHCR और IOM ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ज्यादा फंड और सहायता देने की अपील की है। बांग्लादेश में इस समय 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं, जो म्यांमार से भागकर आए हैं।

एजेंसियों ने कहा कि जब तक इन लोगों के लिए स्थायी समाधान और बेहतर हालात नहीं बनते, तब तक ऐसे जोखिम भरे सफर जारी रहेंगे और हादसे होते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

डर के मारे होर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटे दो पाकिस्तानी जहाज, अचानक बदलना पड़ा रास्ता, जानें क्या हुआ?
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Apr 2026 06:50 pm

Published on:

16 Apr 2026 06:32 pm

Hindi News / World / अंडमान सागर में बड़ा हादसा: म्यांमार जा रहा जहाज पलटा, 250 से ज्यादा लोग लापता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘गलत फैसला किया तो बिजली-बंदरगाह सब तबाह कर देंगे’, दूसरे दौर की बातचीत से पहले अमेरिका की ईरान को खुली धमकी

US Secretary of War Pete Hegseth
विदेश

US-Iran Tensions: ट्रंप के 'फेवरेट फील्ड मार्शल' मुनीर का ईरान पर बड़ा बयान, दुनिया हैरान

Donald Trump and Asim Munir (
विदेश

ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का बड़ा बयान, कहा- ‘लेबनान में शांति ईरान जितनी ही जरूरी’

Irani Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf
विदेश

लेबनान के स्कूल में IDF का छापा, एक मिनट में तबाह किए 70 आतंकी ठिकाने

School of Weapons
विदेश

Russian-Ukraine War: यूक्रेन पर रूस का मिसाइल-ड्रोन से भीषण हमला; 16 की मौत, 100 से अधिक घायल

Russian strikes Ukraine
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.