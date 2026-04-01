डर के मारे होर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटे दो पाकिस्तानी जहाज, अचानक बदलना पड़ा रास्ता, जानें क्या हुआ?

Pakistani Oil Tankers Turn Back Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री रास्तों पर साफ दिखने लगा है। अमेरिका और ईरान के डबल नाकाबंदी ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है, जब पाकिस्तान के झंडे वाले दो बड़े तेल टैंकर पहला खैरपुर और दूसरा शालामार ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया।