बालेन शाह के ‘भारत की जमीन पर कब्जा करने’ वाले बयान पर नेपाल में बवाल, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

संसद में हुए भारी हंगामे और चौतरफा घिरने के बाद नेपाल सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। विवाद को बढ़ता देख नेपाल के विदेश मंत्रालय को डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ा। मंत्रालय ने आनन-फानन में एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए सफाई दी कि प्रधानमंत्री का तात्पर्य किसी तरह के 'आधिकारिक क्षेत्रीय दावे' या सैन्य कब्जे से बिल्कुल नहीं था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पीएम शाह का आशय केवल 'नो-मैन्स लैंड' (दशगजा) क्षेत्रों में सीमा पार आवाजाही और स्थानीय किसानों द्वारा भूलवश एक-दूसरे की जमीन पर की जा रही खेती से था। हालांकि, इस सफाई के बावजूद राजनीतिक गलियारों में तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष लगातार पीएम के इस्तीफे या माफी पर अड़ा हुआ है। इस पूरे राजनीतिक विवाद का एक बड़ा पहलू नेपाल की बदलती कूटनीति और घरेलू राजनीति है।