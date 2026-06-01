घंटों मलबे में दबी रही, पति ने आखों के सामने तोड़ा दम, हनीमून जाते हुए हादसे का शिकार हुआ नवविवाहित जोड़ा

दुर्घटना के बाद हेलीकॉप्टर एक विशाल वन क्षेत्र में गिरा, जिससे राहत और बचाव कार्य में काफी समय लगा। जेसनी करीब छह घंटे तक मलबे में फंसी रहीं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने पति को अपने सीने पर पड़ा देखा। परिवार के अनुसार उनके शरीर से खून बह रहा था और वह पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। पेशे से नर्स जेसनी समझ गई थीं कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। हादसे में उन्हें कई चोटें आईं, लेकिन सौभाग्य से उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।