जंग के बीच मिला भरोसा, म्यांमार में फिर शुरू होंगे भारत के रुके हुए प्रोजेक्ट्स

Hostilities: म्यांमार में चल रहे भारी संघर्ष और के बीच भारत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और राहत भरी खबर आई है। म्यांमार सरकार ने भारत को कूटनीतिक स्तर पर यह पुख्ता आश्वासन दिया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को अब तेजी से पूरा किया जाएगा। ध्यान रहे कि म्यांमार के अंदर सेना और विद्रोही गुटों के बीच जारी हिंसक टकराव के कारण पिछले काफी समय से इन निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि म्यांमार ने द्विपक्षीय विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने और इन अटके हुए मेगा प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता जताई है। यह कदम पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।