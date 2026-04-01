दिल्ली की हवा फिर हुई दमघोंटू! लगाई गई कई तरह की पाबंदी, जानें किन कामों पर रहेगी रोक



GRAP लागू होने के बाद खुले में कचरा या पत्ते जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो कार्रवाई तय है। प्रशासन चाहता है कि छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े खतरे को टाल सकें। अधिकारियों ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। उनका कहना है कि सिर्फ सरकारी कदम काफी नहीं हैं, आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। जितना हो सके, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचें। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो हवा और जहरीली हो सकती है। इसलिए अभी से सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में सांस लेना और मुश्किल न हो जाए।