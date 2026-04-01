16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव से पहले SIR पर कोर्ट का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी हो गई ‘खुश’, बोलीं, ‘मुझे कोर्ट पर गर्व’

Bengal Elections 2026: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए लाखों लंबित अपीलों पर समयसीमा तय की। योग्य मतदाताओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया। ममता बनर्जी ने फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका पर गर्व जताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 16, 2026

Mamata Banerjee

Mamata Banerjee, Supreme Court(AI Image-ChatGpt)

Supreme Court: पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया और चुनाव से पहले साफ दिशा-निर्देश जारी कर दिए। दरअसल, मतदाता सूची से नाम हटाने और उस पर आपत्तियों से जुड़े लाखों मामले लंबित थे। करीब 34 लाख अपीलें अभी भी फैसले का इंतजार कर रही थीं। ऐसे में चिंता यह थी कि कहीं लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित न रह जाएं। कोर्ट ने इसी चिंता को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन तय कर दी है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले, जिन लोगों की अपील पर 21 अप्रैल तक फैसला आ जाएगा, वे वोट डाल सकेंगे। यानी अगर ट्रिब्यूनल ने आपको राहत दे दी, तो आपका नाम तुरंत शामिल किया जाएगा।

अब ये लोग डाल सकेंगे वोट


इसी तरह, दूसरे चरण के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। 29 अप्रैल को वोटिंग है, और जिनकी अपील पर 27 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा, वे भी मतदान के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ कहा है कि ऐसे मामलों के लिए अलग से सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाए। मतलब, जिनका नाम पहले हट गया था लेकिन अब ट्रिब्यूनल ने उन्हें सही ठहराया, उनका नाम नई सूची में जोड़कर वोट डालने का मौका दिया जाएगा।

ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट मिलना मतलब मतदान के लिए योग्य


कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर किसी को ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट मिलती है, तो उसे योग्य मतदाता माना जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि वोट देना सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ हक है। इसलिए किसी को इससे दूर रखना सही नहीं।

ममता बनर्जी ने कहा, कोर्ट पर 'गर्व'


इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी(Mamata Banerjee) ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वे लोगों से धैर्य रखने को कह रही थीं और अब कोर्ट के आदेश से रास्ता साफ हो गया है। उनका कहना था कि यह फैसला उनकी याचिका पर आधारित है और उन्हें न्यायपालिका पर गर्व है। उन्होंने अधिकारियों से भी अपील की कि मतदाता सूची समय पर जारी की जाए, ताकि किसी को भी परेशानी न हो। उनके मुताबिक, यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

16 Apr 2026 07:18 pm

Published on:

16 Apr 2026 07:17 pm

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव से पहले SIR पर कोर्ट का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी हो गई ‘खुश’, बोलीं, ‘मुझे कोर्ट पर गर्व’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘कोई दंगा-कर्फ्यू नहीं होगा, माफिया-मौलाना सड़कों पर’, बंगाल चुनाव से पहले गरजे CM योगी

राष्ट्रीय

केरलम में चुनाव नतीजे से पहले ही कांग्रेस में CM पद के लिए लड़ाई शुरू! विवाद के बाद बड़े नेता को देनी पड़ी सफाई

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

Women Reservation: टिकट दीजिए, आरक्षण नहीं; स्वीडन में 46 तो भारत में महज 15% महिला सांसद

Women Reservation Bill
राष्ट्रीय

संसद में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा- ‘महिलाओं को अधूरा सच बता रहे हैं प्रधानमंत्री’

Priyanka Gandhi Speech in Parliament Today
राष्ट्रीय

चाय का कप टूट जाने पर तीन साल के मासूम की कर दी थी हत्या, मां को बना लिया था बंधक, अब कोर्ट ने कर दिया न्याय

Nitin Pathare Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.