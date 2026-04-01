भाजपा के तीन सांसद हिरासत में, राहुल गांधी के आवास की ओर मार्च निकाल रहे थे मार्च

BJP Protest Against Congress: दिल्ली की सियासत शनिवार को थोड़ी ज्यादा गरमा गई, जब भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तीन सांसदों को हिरासत में ले लिया। इनमें बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है। उनके साथ रक्षा खड़से और कमलजीत सहरावत समेत कई महिला नेता भी पुलिस की कार्रवाई का सामना करती नजर आईं। यह विरोध प्रदर्शन दरअसल उस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर था, जो एक दिन पहले लोकसभा में पास नहीं हो पाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बिल महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका रुकना निराशाजनक है।