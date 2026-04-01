PM Modi के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कह दी ये बड़ी बात

गौरतलब है कि यह 131वां संशोधन विधेयक 2029 के आम चुनावों से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए लाया गया था। लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मतदान किया। सदन में हुई जोरदार बहस के बाद जब वोटिंग हुई, तो विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह बिल लोकसभा में गिर गया। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने अपने सभी 21 सांसदों को इस बिल के विरोध में वोट करने के लिए खास तौर पर दिल्ली भेजा था। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वह न तो बंगाल को और न ही देश को बंटने देंगी। उनका मानना है कि मोदी सरकार का पतन इसी बिल के गिरने के साथ शुरू हो गया है।