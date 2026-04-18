‘खबर फैलाई जाएगी कि TMC पिछड़ रही है’, ममता बनर्जी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, ECI पर लगाया गंभीर आरोप

ममता ने भाजपा पर एक और तीखा तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता एक तरफ विदेशों में गोमांस निर्यात करके पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ बंगाल में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब खान-पान की आजादी बंगाल में एक संवेदनशील चुनावी मुद्दा बन चुकी है।