राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- एपस्टीन फाइल्स के जरिए पीएम मोदी को कंट्रोल करता है अमेरिका

गांधी ने कहा कि केंद्र का इरादा भारत के चुनावी नक्शे को बदलना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, 'कल संसद में उन्होंने महिलाओं से जुड़ा एक बिल पेश किया। सच तो यह है कि वे इस बिल को पास नहीं कराना चाहते थे, बल्कि वे महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल को एक आड़ के तौर पर इस्तेमाल करके परिसीमन बिल पास कराना चाहते थे। वे भारत का चुनावी नक्शा बदलना चाहते थे, सीटों की संख्या कम करना चाहते थे, और दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर को मिलने वाले प्रतिनिधित्व को घटाना चाहते थे।'